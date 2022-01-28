Некоторые очень жестоко поступают с питомцами

Жители подмосковных Луховиц подняли важную тему. Некоторые горожане обратили внимание, что в городе проживают люди, которые систематически берут в дом животных, а потом выбрасывают их на улицу. Сознательных граждан такое положение вещей очень сильно расстраивает.



Они не понимают, почему некоторые так жестоко обращаются с животными. Местные жители предположили, что бессердечные люди берут щенят вместо игрушек для своих детей, а когда собаки вырастают, от них избавляются.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня" такое легкомысленное отношение к животным карается по закону. За жестокое обращение с братьями нашими меньшими нарушителя могут привлечь к ответственности.

К слову, недавно в Подмосковье спасли кошку, которая четыре дня просидела на дереве.