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Жители подмосковных Луховиц подняли важную тему. Некоторые горожане обратили внимание, что в городе проживают люди, которые систематически берут в дом животных, а потом выбрасывают их на улицу. Сознательных граждан такое положение вещей очень сильно расстраивает.
Они не понимают, почему некоторые так жестоко обращаются с животными. Местные жители предположили, что бессердечные люди берут щенят вместо игрушек для своих детей, а когда собаки вырастают, от них избавляются.
Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня" такое легкомысленное отношение к животным карается по закону. За жестокое обращение с братьями нашими меньшими нарушителя могут привлечь к ответственности.
К слову, недавно в Подмосковье спасли кошку, которая четыре дня просидела на дереве.
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