Обычный пластырь творит чудеса

Фитнес-тренер из США Алексис Фишер поделилась в Tik-Tok способом, который поможет улучшить качество сна. Разработал его врач из СССР Константин Бутейко еще в 50-е годы. Данный метод заключается в том, что рот нужно заклеить на ночь пластырем либо клейкой лентой. Девушка заявила, что благодаря этому не будет осуществляться дыхание через рот, и сон станет максимально глубоким и качественным. Помимо этого, метод решит проблему храпа, поможет предотвратить появление кариеса и неприятного запаха.



Данное видео пользуется огромной популярностью. На данный момент оно набрало более 390 тысяч лайков и почти 6 тысяч комментариев. Многие пользователи поблагодарили девушку за то, что она рассказала им об этом приеме, однако люди с хроническими заболеваниями отнеслись к нему довольно скептически: "Мои носовые пазухи просто не позволили бы мне этого", – написал один из пользователей.

Суть методики Константина Бутейко состоит в том, нужно дышать правильно, а именно через нос. Иначе у человека могут возникать проблемы с дыхательной системой, в том числе и астма. Заклеивание рта на ночь применяют для того, чтобы лечить апноэ сна – это нарушение дыхания, из-за которого человек не дышит небольшие отрезки времени. Такие сбои приводят к развитию хронической усталости и даже депрессии, так как такой сон является неполноценным.