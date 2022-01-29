Пушистику явно не понравилось внимание к его персоне

Маленькие четвероногие друзья постоянно радуют своих хозяев всевозможными приколами. Стоит отметить, что многие россияне и сами не прочь поиграть с котиком или песиком. Так, хозяйка очаровательного серого кота решила взять у него "интервью". Для этих целей предприимчивая девушка даже обзавелась маленьким микрофоном.



Сложно предположить, какой именно реакции от домашнего любимца ждала его владелица. Вряд ли она рассчитывала, что четвероногий товарищ внезапно заговорит. Как бы там ни было, пушистику такое повышенное внимание к его персоне показалось излишним.

Стоит отметить, что "журналист" оказался из настырных. Девушка настойчиво пыталась получить комментарий у хвостатого, за что и поплатилась. Какое-то время удивленный происходящим пушистик держал себя в руках (точнее, в лапах), но в конце концов его терпение лопнуло, и он накинулся на микрофон интервьюера.

Забавный видеоролик получил большую популярность в интернет-пространстве и собрал много комментариев пользователей. Люди отметили, что такая необычная сценка развеселила их и подняла настроение.

К слову, недавно "Утро" делилось смешным роликом с котом-гимнастом, который решил продемонстрировать свои акробатические способности.