Один из работодателей разыскивает "хозяина жизни"

Популярный у российских соискателей сервис HeadHunter рассказал о самых необычных вакансиях, предложенных пользователям. Речь идет об уникальных профессиях, которые на фоне текущего рынка труда выглядят весьма нестандартными.

К примеру, в Тюмени работодатель ищет пивного сомелье с зарплатой от 250 тыс. рублей. Требования к работнику: превосходные навыки проведения дегустаций напитков, знание сортов и пятилетний опыт работы пивоваром. В Архангельске есть похожая вакансия с куда более скромной зарплатой – повелитель пенных напитков, которому предлагают не более 50 тысяч рублей в месяц.

В Петербурге соискателю предлагают вакансию дегустатора кухни быстрого питания. Сотруднику необходимо посещать кафе и зону фуд кортов, заказывая самую популярную и массовую пищу: шаверму, бургеры и различного рода снеки. Предлагаемая зарплата – до 56,7 тысячи рублей.

А вот в Пензе срочно требуется хозяин жизни с зарплатой от 70 тысяч рублей на руки. Правда, пользователь не найдет подробного объяснения и описания: не ясно, что вкладывается в это понятие и каковы итоговые обязанности сотрудника.

Российские работодатели удивили и необычными "сказочными" вакансиями, которые можно заметить в нескольких городах при поиске работы. К примеру, один из красноярских работодателей ищет фею или эльфа чистоты.

А вот один из ведущих отечественных агрегаторов открыл набор курьеров-разведчиков. От них требуется не только доставка еды, но и сбор сведений о разного рода организациях. Не ясно, насколько соответствуют закону требования, установленные работодателем. В одном из городов ищут детектива торгового зала – увы, не агента из полиции Майами, а сотрудника, который мог бы предотвратить опасную ситуацию в торговой зоне, задержать и передать компетентным органам нарушителя.