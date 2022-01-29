Приглянувшаяся Байдену "провокаторша" переехала в Белый дом

Приглянувшаяся Байдену "провокаторша" переехала в Белый дом
Джо Байден. Фото: Yuri Gripas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американский лидер нарушил многолетнюю традицию

Помимо организации бесконечных махинаций на международной арене, американский главнокомандующий Джо Байден находит время и для вполне человеческих занятий. Недавно стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки решил завести кошку. При этом пушистая подруга главы нации будет жить в Белом доме.

Таким радостным событием американский президент поделился в своем официальном аккаунте в социальной сети "Твиттер". Хвостатая жительница президентской администрации получила звучную кличку Уиллоу.

Стоит отметить, что любимица Байдена имеет весьма скандальную историю, можно сказать "темное прошлое". Главнокомандующий американцев познакомился с пушистой хулиганкой в 2020-м году в Пенсильвании. Зверек решил осуществить провокацию и выскочил на сцену, когда тогда еще кандидат в президенты США произносил свою предвыборную речь.

Байден не стал злиться на маленькую провокаторшу, а наоборот решил, что ей следует поселиться в Белом доме. Посвященный новой подруге пост президент сопроводил ее фотографией. Очаровательная зеленоглазая серо-белая кошка покорила сердца интернет-пользователей.

Любопытно, что котов в Белом доме не было уже около 10 лет. Обычно президенты берут себе в компаньоны собак.

К слову, недавно в Америке схватили мужчину, который собирался организовать покушение на Джо Байдена и даже обещал "отрубить голову змею".

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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