Помимо организации бесконечных махинаций на международной арене, американский главнокомандующий Джо Байден находит время и для вполне человеческих занятий. Недавно стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки решил завести кошку. При этом пушистая подруга главы нации будет жить в Белом доме.



Таким радостным событием американский президент поделился в своем официальном аккаунте в социальной сети "Твиттер". Хвостатая жительница президентской администрации получила звучную кличку Уиллоу.

Стоит отметить, что любимица Байдена имеет весьма скандальную историю, можно сказать "темное прошлое". Главнокомандующий американцев познакомился с пушистой хулиганкой в 2020-м году в Пенсильвании. Зверек решил осуществить провокацию и выскочил на сцену, когда тогда еще кандидат в президенты США произносил свою предвыборную речь.

Байден не стал злиться на маленькую провокаторшу, а наоборот решил, что ей следует поселиться в Белом доме. Посвященный новой подруге пост президент сопроводил ее фотографией. Очаровательная зеленоглазая серо-белая кошка покорила сердца интернет-пользователей.

Welcome to the Biden family, Willow! pic.twitter.com/MXLmjhNxBr