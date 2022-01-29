Нужно строго себя ограничить во вредной пище

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, диетолог Оксана Михалева рассказала, какие продукты позволят нормализовать давление. Оказалось, что в таком случае пищу можно раздедить на ряд групп – исходя из ее воздействия на человеческий организм.

Так, наиболее популярны продукты, обладающие сосудорасширяющим эффектом за счет растительных биофлавоноидов – эти полезные вещества и становятся причиной оказываемого воздействия. Сюда можно отнести апельсиновый и гранатовый соки, а также шоколад с какао.

Еще одна группа – азотосодержащие продукты. Тут лидирует свекла и свекольный сок.

Эндокринолог рекомендует обратить внимание на рыбий жир – несмотря на сомнительный вкус, продукт обладает массой полезных свойств. Однако золотое правило для гипертоников гласит, что соль в большом количестве повышает артериальное давление. Поэтому самая полезная рыба – малосоленая.

Не менее важна еда, в которой содержится масса кальция – это и молочные, и кисломолочные продукты, а также зелень с орехами. Справиться с давлением можно с помощью пробиотиков. К примеру, квашеная капуста с йогуртом, мисо и чайный гриб. Такая еда стимулирует работу ЖКТ на выработку той самой линолевой кислоты, которая помогает снизить давление.

Наконец, справиться с давлением можно, включив в рацион и ликопин, который придает нашим любимым овощам красный цвет. Это следующие продукты: томаты, шиповник и арбуз.

Что касается сбалансированной диеты, то здесь эндокринолог рекомендует включить в рацион побольше овощей и фруктов, а также цельнозерновые, рыбу и птицу с орехами и бобовыми. Ограничить себя нужно в употреблении жирной пищи, а также соли.

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