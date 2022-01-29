Пушистик продемонстрировал чудеса маскировки

Четвероногие друзья постоянно радуют своих хозяев необычным поведением. Порой очень сложно понять, какие мысли бродят в их маленьких головках. Так, хозяйка очаровательного светло-бежевого котика застала его за весьма странным занятием. Пушистик стоял в обнимку со шваброй и, похоже, пытался мимикрировать под нее.



Можно предположить, что хвостатый товарищ решил поиграть в прятки. Видимо, трезво оценить собственные габариты четвероногому другу не удалось. Котик явно считал, что отлично спрятался, прикинувшись шваброй. На самом деле, котофей стоял за ее тонкой ручкой – разглядеть затаившегося пушистика было проще простого.

По всей видимости, кот придерживался принципа: если я никого не вижу, значит и меня никто не видит. Голова зверька было скрыта под совком для мусора, и этого хватило пушистику, чтобы чувствовать себя в безопасности. Когда хозяйка решила приблизиться к своему любимому питомцу, он аккуратно выглянул из-за швабры, все еще рассчитывая, что его никто не видит.

Когда четвероногий товарищ понял, что его тайное место рассекретили, он решил принять такой "удар судьбы" и с гордостью удалился по своим делам.

К слову, недавно "Утро" делилось забавным роликом, на котором неразговорчивый кот набросился на настырного "журналиста".