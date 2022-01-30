Мир накроет "дым и боль": всплыло страшное предсказание Распутина о ядерной войне

Мир накроет "дым и боль": всплыло страшное предсказание Распутина о ядерной войне
via www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Слова старца вспомнили только недавно

Вхожий в близкий круг императорской семьи, старец Григорий Распутин предрек миру на 21-й век страдания и ад. Оказалось, что какие-то предсказанные тернии современные люди уже успели пройти, однако впереди планету ожидает самое худшее.

Сибирский крестьянин, который приобрел известность из-за дружбы с российским императором, в начале прошлого столетия имел определенную репутацию среди малообразованного населения – его называли прозорливцем. Поговаривали, что старец обладает чудом исцеления. А еще Распутин, ходила молва, предрекал миру через сто лет нравственное вырождение с Третьей мировой войной.

Так, грядущие потрясения, со слов Распутина, породят лишь насилие в людях – человек станет подобен зверю и будет кидаться на все подряд, не отделяя хорошее от плохого.

По словам старца, однажды моря выйдут из берегов и затопят городские земли – настолько, что почва окажется непригодной для земледелия от избытка соли. Все, что можно будет пожинать – горькие и несъедобные плоды.

Самое страшное предсказание старец сделал о ядерном конфликте. Он предупредил потомков, что на три дня мир накроет темнота, а земля месяц будет восстанавливаться в тумане из "дыма и боли". Люди будут искать смерти как избавления, в мире воцарится отчаяние. Климат изменится настолько, что розы начнут цвести в декабре, а летом на большей части земной поверхности будет лежать снег.

Ранее "Утро" делилось предсказаниями афонского старца Ефрема Филофейского, который однажды предрек миру настоящий глобальный кризис – рукотворный и возникший вследствие напряженных отношений между государствами. И лишь после пережитого люди переосмыслят свое видение мира.

Источник: Народные новости ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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