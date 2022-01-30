Котофей упорно требовал выдать ему вкусняшку

Известно, что пушистые котики отличаются не только необыкновенной грацией, но и упорством. Если хвостатым что-то нужно от хозяев, они сделают все, чтобы получить желаемое. Многие коты имеют обыкновение приставать к своим владельцам при любых обстоятельствах, некоторые в прямом смысле слова даже готовы залезть им на голову.



Примерно такие особенности характера кошачьих продемонстрировал своей хозяйке солидный рыже-белый кот. Хвостатый явно проголодался и очень хотел, чтобы владелица обратила на это внимание и удовлетворила его потребность.

Можно предположить, что кот давно был накормлен и просто требовал очередной добавки. По крайней мере, хозяйка отреагировала на активные действия своего пушистого любимца весьма сдержанно. Пока девушка занималась своими делами, сидя за столом на кухне, котофей устроил целое представление.

Вероятно, он специально приволок миску для еды под нос своей владелице. А потом начал перфоманс на тему "Накорми же меня, накорми!". Хвостатый лапой бил по металлической миске, создавая ощутимый шумовой эффект. Судя по всему, такие выступления повторяются регулярно – владелица пушистика постаралась сделать вид, что не замечает шумовую атаку.

К слову, недавно "Утро" делилось видеороликом с котом, который продемонстрировал недюжинные акробатические таланты.