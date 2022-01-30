"Я же диктатор": самые смешные цитаты Лукашенко в послании к белорусскому народу

"Я же диктатор": самые смешные цитаты Лукашенко в послании к белорусскому народу
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Подборка забавных фраз от лидера республики - в материале "Утра"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко успел войти в историю не только в качестве первого лидера независимой республики, но и автором ярких афоризмов, которые расходятся по Сети. Порой фразы главы государства неоднозначны, однако среди реплик Лукашенко есть и те, которые многим кажутся весьма забавными.

Не обошлось без шуток и на недавнем выступлении Лукашенко с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту.

"Запишите на руке или на лбу"

Так Батька высказался, говоря о бизнесе – президент напомнил, что в государственной экономике единственным и главным регулятором выступают власти, а затем предупредил о последствиях, если бизнес будет действовать вразрез с интересами населения.

"Не очень-то активные аплодисменты"

Недовольным вялыми аплодисментами Лукашенко выразил после свого выступления – после того, как присутствующие разразились овациями, он с удовлетворение заявил, что достиг понимания с парламентом.

"Я же диктатор"

Так лидер ответил на вопрос о том, как понимает "демократию по-белорусски" – фраза пришлась по душе присутствующим.

"Вы знаете, я же диктатор, мне трудно понимать демократию", – ответил Лукашенко под смех сидящих в зале политиков.

"Хочешь меня сплавить с Белоруссии"

Во время выступления Лукашенко ответил на вопрос лидера местных либерал-демократов Олега Гайдукевича, комментируя высказывание парламентария. Тот с уверенностью заявил, что большинство литовцев поддерживают президента Белоруссии и выражают недовольство по поводу происходящих у них дома бесчинств, а потому с радостью бы увидели Лукашенко в Литве в президентском кресле.

"Я знаю, Олег, что ты давно хочешь сплавить меня с Белоруссии и сам занять мою должность", – пошутил Лукашенко.

"Какой я мужик, я же президент"

Поговорили и о праздновании памятных дат и важных событий. Тут Лукашенко заявил, что прекрасный пол все время переносит праздники и предъявляет свои требования. Журналистка попросила президента подумать о переносе празднования Дня отца с 19 июня на 19 января, заявив, что белорусские мужчины – самые лучшие. 

"Спасибо. Я тоже к ним отношусь? Какой я мужик, я ж президент. Попробуй угоди женщинам. Требовали в июне, а сейчас уже в ноябре. А если бы вы предложили еще объединить его с Днем Октябрьской революции, было бы тоже неплохо! Я это искренне говорю. То День женщин, то День матери, а мы тут 8 марта бегаем и прыгаем, из кожи вон лезем и стараемся вам угодить", – ответил батька.

Президент добавил, что не припомнит, чтобы дамы в Белоруссии старались угодить мужчинам.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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