Эксперты назвали полезные свойства ягод боярышника

Эксперты назвали полезные свойства ягод боярышника
Фото: pixabay.com
Согласно исследованиям медиков, они могут значительно влиять на продолжительность жизни

Врачи выяснили, что ягоды боярышника помогают снизить кровяное давление и сократить возможность развития сердечного приступа. Такие данные приводит газета Express.

Эксперты отмечают, что человек может значительно увеличить срок жизни, включив плоды в свой рацион. Боярышник способен снижать холестерин, который обычно является одной из главных причин возникновения заболеваний сердца. Ягода также имеет противовоспалительные и антиоксидантные свойства.

Медики подчеркнули, что снижения артериального давления можно добиться путём коррекции рациона и привычного образа жизни. Так, благоприятно на здоровье сердца и сосудов влияет отказ от кофеиносодержащих и алкогольных напитков. Специалисты также рекомендуют следить за весом и ежедневной активностью. 

Ещё одним продуктом, благоприятно влияющим на работу сердечно-сосудистой системы, является яблоко. Включение их в рацион помогает избежать развития онкологических заболеваний, а также замедляет старение мозга и повышает продолжительность жизни.

Шпинат и другие виды зелени тоже оказывают благоприятное воздействие на когнитивные функции мозга. По данным исследований неврологов из США, ежедневная порция салатов поможет сохранить память и предотвратить развитие деменции.

Источник: Express ✓ Надежный источник
Татьяна АФОНИНА
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