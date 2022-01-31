Собачьи площадки в Москве построят с учетом пожеланий жителей и экспертов

Четвероногие друзья должны приносить только позитивные эмоции и владельцам, и их соседям

В Москве становится больше владельцев собак. Но многие заводят питомца, не задумываясь о трудностях его содержания в городе, а потом сталкиваются с проблемой, где выгулять, как дать размяться. Некоторые москвичи подходят к вопросу просто: идут на ближайший газон или детскую площадку, вызывая недовольство окружающих. Примирить обе стороны и создать комфортные условия для владельцев собак призван проект "Питомцы в Москве", по итогам которого в каждом районе столицы должны появиться современные собачьи площадки.

По мнению кинолога Вячеслава Забелина, эта проблема давно назрела: собачников в Москве много, а вот мест для выгула почти нет. Те, что есть, владельцы собак не любят посещать из-за неправильной организации:

"Старые площадки многие песком засыпают. Это неправильно. Собаки грязные становятся, хозяева неохотно идут на такие площадки, особенно у кого длинношерстные собаки, потому что они понимают: потом собаку мыть. И даже после мытья песок все равно будет сыпаться несколько дней",

– пояснил кинолог. По его мнению, важно, чтобы на площадку было два входа, чтобы там была территория для прогулок собак маленьких пород типа шпица, которым не нужны снаряды для тренировки. И самое важное – чтобы такие площадки были повсеместно в шаговой доступности, ведь многие владельцы собак – пожилые люди, которым тяжело добираться далеко.

Инструктор по дрессировке служебных собак Глеб Мойсеенко, со своей стороны, обращает внимание на то, что при оборудовании собачьей площадки нужно учитывать расположение жилых домов поблизости, чтобы их окна не выходили на территорию, где занимаются с животными с раннего утра и до позднего вечера.

По мнению специалиста-кинолога, появление оборудованной площадки в районе пойдет на пользу всем – и владельцам собак, и другим жильцам, которым зачастую не нравится, что с собаками гуляют просто во дворе. Конечно, недовольства было бы меньше, если бы владельцы домашних питомцев соблюдали правила: выводили собак на поводках, убирали за ними. Но если владельцы животных будут иметь возможность с комфортом выгулять собаку в специально отведенном месте, возмутителей общественного спокойствия станет меньше.

Учесть пожелания всех заинтересованных сторон поможет обсуждение проектов к каждом конкретном случае, уверен Мойсеенко.

"Лучше обсуждать и с собачниками, и не собачниками, чтобы и расположение площадки никого не тревожило, не нервировало, и было комфортно для собачников",

– высказался эксперт. Аналогичного мнения придерживается председатель ассоциации практикующих ветеринарных врачей РФ Сергей Середа. Он напомнил, что собачьи площадки существовали и в дореволюционной России, и в советские времена. Сейчас Москве их требуется еще больше. Причем участвовать в обсуждении проектов должны не только жители, но и профессиональное сообщество экспертов – кинологи, градостроители, ветврачи, которые смогут оценить проект с разных точек зрения.

Подобный подход к созданию объектов и называется "соучаствующим проектированием", поясняет член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, телеведущий, экоактивист Тимофей Баженов. Он напомнил, что в Москве уже прошлым летом появились первые современные площадки для собак, при создании которых архитекторы приезжали по адресу, общались с жителями, интересовались их пожеланиями и старались так выбрать территорию, чтобы большинство животных могли посещать ее, не доставляя беспокойства окружающим.

"Москва вкладывает большие деньги в создание специальной инфраструктуры для хозяев домашних животных, становится "pet-friendly" – дружелюбной средой для зверей и их хозяев. (…) В этом смысле Москва – единственный город в России, где это делается системно и динамично. Другие города должны брать с нее пример",

– считает депутат. При этом он рекомендует гражданам не забывать и о собственной ответственности: если уж город создал условия для выгула собак, надо ими пользоваться, а не пускать животное на газон или детскую площадку, не затрудняя потом себя уборкой. С такими нарушениями нужно системно бороться.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал появление в столице площадок для собак нового формата и пригласил жителей принять участие в обсуждении проекта в своем районе.