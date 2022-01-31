Страшный случай: от чего на самом деле ослепла Ванга

Страшный случай: от чего на самом деле ослепла Ванга
Кадр youtube.com
Сегодня исполняется 111 лет со дня рождения ясновидящей

Ванга, урожденная Вангелия Пандева Сурчева, предвидела начало Второй мировой и Великой Отечественной войн, развал Советского Союза и 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах. Спасла, как считают хироманты и эзотерики, тысячи жизней благодаря своему пророческому дару. 

31 января исполняется 111-летие со дня рождения предсказательницы, которая, по убеждениям многих, изменила ход истории и повернула в иное русло течение всего двадцатого века. Причины ее популярности расходятся: в 1940-е годы по миру расходилась молва о женщине, что ясно видит будущее. По другим версиям, популярность Ванги подогрели спецслужбы, чтобы заманить к ней представителей влиятельных политических кругов, которые могли бы выдать личную информацию.

Биография прорицательницы соткана из догадок и домыслов: родилась не то в Северной Македонии, не то в болгарском Петриче. Девочка появилась на свет слабой – родители не были до конца уверены, что дочка выживет. 

Ванге было три года, когда отец ушел на фронт. За ребенком присматривала соседка. После возвращения мужчина женился во второй раз и забрал с собой дочку. Мачеха ее не любила – только использовала в качестве дешевой рабочей силы. 

В детстве у Ванги была необычная забава – с повязкой на глазах ходила по дому и искала предметы. А в 12 лет вдруг произошло страшное. Одна из версий гласит, что с пастбища Вангу унес смерч – когда ребенка нашли, глаза ее были забиты песком. Денег у родных на операцию не было – спустя несколько лет она окончательно лишилась зрения.

Однако болгарская журналистка Святослава Тодоркова провела расследование и выяснила: никакого торнадо или сильных ветряных порывов в 1920-е годы в районе Ново-Село, где на тот момент проживала Ванга, не было. Всплыло кое-что другое: полицейский рапорт, где говорилось, что в 1923 году местные жители нашли на окраине изнасилованную девочку, которой неизвестные выкололи глаза.

В пользу этой версии говорит и факт бесплодия, которым страдала ясновидящая. О своем недуге девушка узнала позднее. А какое-то время она проводила в Доме слепых в Сербии. Там научилась вязать, играть на фортепиано и читать. 

Источник: StarHit • Требует проверки
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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