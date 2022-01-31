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Житель Орехово-Зуева поведал об инциденте, который приключился с ним не так давно при использовании услуг такси-агрегатора. Мужчина заявил в соцсетях, что отправил знакомых на машине и предварительно оплатил заказ суммой в 918 рублей. А с пассажиров таксист взял после окончания поездки столько же наличными.
Вор заблокировал телефон. Непонятно, стал ли мужчина обращаться в службу поддержки. Пользователи тому посоветовали поступить именно таким образом – подать жалобу и ждать выяснения всей ситуации.
А юристы рекомендуют смело писать заявление в полицию, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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