Пользователю советуют писать заявление в полицию

Житель Орехово-Зуева поведал об инциденте, который приключился с ним не так давно при использовании услуг такси-агрегатора. Мужчина заявил в соцсетях, что отправил знакомых на машине и предварительно оплатил заказ суммой в 918 рублей. А с пассажиров таксист взял после окончания поездки столько же наличными.

Вор заблокировал телефон. Непонятно, стал ли мужчина обращаться в службу поддержки. Пользователи тому посоветовали поступить именно таким образом – подать жалобу и ждать выяснения всей ситуации.

А юристы рекомендуют смело писать заявление в полицию, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".