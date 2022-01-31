Жительницу Электрогорска шокировала антисанитария среди доставщиков хлеба

Те разгружают ничем не прикрытую еду голыми руками

Жительница Электрогорска пожаловалась на невероятную антисанитарию среди служб доставки, которые занимаются развозом продуктов питания по магазинам. Женщина рассказала, что хлеб у грузчиков не запакован – голыми руками они берут лотки с открытым хлебом и приносят в помещение.

Возмущенная пользовательница уверена: в таком же виде затем хлеб и продают. Затем эту зараженную микробами пищу едят и дети, и взрослые, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Как отмечает источник, в подобном случае необходимо обратиться в Роспотребнадзор, который обязательно проведет проверку.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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