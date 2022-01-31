Юноша уверен, что сказанное девушкой на видео, не является ее мнением

Задержанная белорусскими правоохранителями россиянка Вера Цвикевич могла под давлением проговорить текст с признаниями и извинениями за участие в акциях протеста в Минске летом прошлого года. Об этом заявил ее молодой человек по имени Виктор.

Комментируя появившийся в понедельник, 31 января, в соцсетях видеоролик с подругой, мужчина уверен, что сказанное девушкой "конечно не ее мнение". Одновременно, он понимает, почему Цвикевич решилась дать показания. По его словам, она точно переживала за происходившие в Республике события.

"Когда убивали людей, насиловали и избивали. Она никогда не была к этому равнодушна. Касательно видео - вполне разумно, понятно и объяснимо с ее стороны. Но парней, которые это снимают, выкладывают и доводят женщину до слез…" – сказал "Газете.ру" юноша.

Виктор отказался понимать действия силовиков, подчеркнув, что это их выбор и он не намерен быть им судьей.

Напомним, Цвикевич задержана 27 января нынешнего года. Девушке вменяют статью "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".

Ранее сегодня телеграм-канал ГУБОП разместил на своей странице видео с признаниями и извинениями россиянки, имеющей вид на жительство в Белоруссии. На кадрах девушка говорит с запинками, видны склейки, в какой-то момент она даже чуть ли не плачет.

Как полагают родственники Цвикевич, ее преследование может быть связано с фотографией, опубликованной во время митингов на обложке "Комсомольской правды".





Автором снимка является военкор Александр Коц. При этом журналист сообщил, что в момент, когда была сделана эта фотография, девушка "точно не занималась "организацией и подготовкой действий, грубо нарушающих общественный порядок".