Когда кофе полезен: врач назвал оптимальную дозу

Когда кофе полезен: врач назвал оптимальную дозу
Фото: pixabay.com
Врач-аритмолог назвал суточную норму кофеина

При частом употреблении кофе в пищу человек может столкнуться с учащенным сердцебиением, повышением артериального давления и аритмией. Помимо этого возбуждается центральная нервная система, становится больше энергии, желания что-либо делать. С одной стороны, кофе помогает быть активным, а с другой– негативно сказывается на состоянии здоровья.  Профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-аритмолог Андрей Ардашев рассказал о допустимой норме кофеина в день для здорового человека: при таком количестве он будет приносить лишь пользу.

Кофе представляет собой смесь из более чем 150 химических веществ. Эксперт отметил, что все они по-разному влияют на организм человека. Например, группа антиоксидантов обладает противовоспалительным действием и предупреждает развитие свободных радикалов.

Одним из главных положительных свойств кофеина Андрей Ардашев выделил влияние на нервную систему: благодаря этому человек чувствует себя бодро и свежо после чашечки кофе. Это происходит из-за того, что на молекулярном уровне кофеин похож на нейромедиатор аденозин. Он связывается с аденозиновыми рецепторами в мозге человека и сводит его действие к минимально допустимому. Поэтому стоит запомнить: кофе "действует" не на сердце, а на мозг человека.

"Как и в случае с другими продуктами – не стоит превышать допустимую суточную норму. От 40 до 300 миллиграммов кофеина в день снизят усталость и повысят бдительность", – отмечает врач-аритмолог.

Важно не забывать, что кофеин находится не только в напитках, но и в других продуктах. По данным ВОЗ, именно кофе не стоит пить больше 300-400 миллилитров в сутки.

Ранее диетолог Энди Шоу рассказала о том, как с помощью кофе можно похудеть.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
Анна Стрельцова
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