Как привлечь богатство в китайский Новый год: советы астролога

Как привлечь богатство в китайский Новый год: советы астролога
Фото: Yan Xin / Costfoto / www.globallookpress.com
Жители Поднебесной встречают праздник 1 февраля

Главным праздником в Китае традиционно считается Новый год, который, как известно, отмечается иначе, чем в остальном мире, и наступает всегда в разные даты. Жители Поднебесной ориентируются на лунный календарь, поэтому 2022 год у них наступит 1 февраля при рождении новой Луны.

Однако и россияне могут отпраздновать этот светлый праздник и даже приумножить богатство в год черного водяного тигра. Астролог Екатерина Хвиневич в интервью "Пятому каналу" объяснила, как подготовиться к торжественному событию и получить максимальную пользу.

Восточная астрология предсказывает счастье и финансовое благополучие для тех, кто соблюдет традиции при встрече китайского Нового года. Эксперт призвала не скромничать во время торжества, ведь тигр – благородный хищник – поощряет лишь отважных и решительных людей.

Она призывает уверенно идти к поставленной жизненной цели, занимать активную позицию и не бояться перемен. Однако, кроме собственного настроя на успех, не следует забывать и об обстановке.

Хвиневич призывает россиян избавиться от лишнего хлама вокруг, чтобы освободить место для позитива. После уборки нужно начать украшать дом. Астролог рекомендует обратить внимание на синий, фиолетовый, лавандовый цвета, а также добавить к ним серый и золотистый.

При подборе декора и одежды следует отдавать предпочтение натуральным материалам. Тигр любит роскошь и не терпит фальши. Накрыть стол лучше мясными блюдами – любимым лакомством символа года. Чем больше мяса, тем лучше. Дополнить застолье можно фруктами. Эксперт рекомендует закупиться мандаринами и угощать ими друг друга.

Ранее "Утро" рассказало, что сулит знакам зодиака новолунье под покровительством созвездия Водолея.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Олег НИЛОВ
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