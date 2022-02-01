Собянин рассказал о создании скоростного диаметра с юга до севера Москвы

Дать название новой уникальной транспортной магистрали жители города могут сами

В Москве заканчивается строительство двух крупнейших внеуличных магистралей – Северо-Восточной хорды (СВХ) и Юго-Восточной хорды (ЮВХ). Соединяясь, эти две транспортных артерии создают бессветофорную трассу через весь город с юга на север – от Симферопольского шоссе с ответвлением на Некрасовку до платной автодороги на Санкт-Петербург.

По решению властей, две хорды будут объединены в новую городскую магистраль. Пока ей дали рабочее название Московский скоростной диаметр (МСД), но окончательный выбор за москвичами – они могут проголосовать на портале "Активный гражданин", сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин.

"Для миллионов автолюбителей создание Московского скоростного диаметра будет означать новую транспортную реальность – более быстрые и комфортные поездки из одной части города до другой. Через весь город, минуя центр, можно будет проехать без единого светофора за 40 минут",



– пояснил Собянин. В целом, время в пути использованием нового маршрута сократится на 10-50 минут. Дорога в аэропорты Шереметьево и Домодедово станет быстрее на 20-25 минут. При этом на новом диаметре не будет транзита грузового транспорта, а выезд на вылетные магистрали будет облегчен.

По оценкам экспертов, МСД по своим масштабам и эффекту сопоставим с МКАД. Протяженность единой трассы составит 68 км. Она свяжет Северо-Западную хорду, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Южную рокаду, Каширское и Варшавское шоссе.

На севере продолжением МСД станет федеральная трасса М-11 "Москва – Санкт-Петербург", на востоке – будущая трасса М-12 "Москва-Казань", на юге – федеральная трасса М-2 "Крым" и новая магистраль "Солнцево – Бутово - Варшавское шоссе". Кроме того, в районе железнодорожной станции Новохохловская с МСД можно будет выехать на ТТК.