Хвостатый решил, что может спать, где ему вздумается

Маленькие четвероногие товарищи отличаются удивительной непосредственностью и горазды на выдумки. Хозяева частенько с нескрываемым интересом наблюдают за выкрутасами питомцев и стараются запечатлеть их на камеру. Владелице очаровательного серо-белого кота и мощной, но очень доброй овчарки удалось зафиксировать необычные отношения хвостатых друзей.



Несмотря на расхожее утверждение, что кошка с собакой поладить не могут, в этой семье все сложилось ровно наоборот. Овчарка питает к маленькому пушистому товарищу самые добрые чувства. Стоит отметить, что усатый хулиган пользуется расположением старшей подруги абсолютно без стеснения.

Дошло до того, что котик в прямом смысле слова сделал из овчарки лежанку. Когда котофею хочется отдохнуть, он может расположиться прямо на доброй собаке. Один из таких моментов хозяевам удалось заснять. Пушистик подошел к лежавшей на полу овчарке и разложился прямо на ее лапах.

Удивительно, но такое наглое поведение четвероногого хулигана абсолютно не смутило его добрую подругу. Более того, разместившемуся с комфортом коту даже устроили массаж – собачка начала вылизывать котика, чем привела его в полный восторг.

Ранее "Утро" делилось с забавным видеороликом, на котором стойкий кот-попрошайка проверил нервы своей хозяйки на прочность. Пушистый очень хотел получить вкусняшку и на многое был готов, чтобы удовлетворить свою потребность.