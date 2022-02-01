Врачи в Егорьевске спасли пациенту ногу от ампутации

Конечность мужчины пострадала из-за снегоуборочной машины

Медики подмосковного Егорьевска спасли 34-летнего мужчину от ампутации ноги, которую отрезала снегоуборочная машина.

По информации телеграм-канала Mash, горожанин почти лишился стопы.

"Грозила полная травматическая ампутация, но в дело вступили врачи Егорьевской больницы. Травматологи и сосудистые хирурги восемь часов подряд оперировали мужчину", – цитирует сообщение "Радио 1".

В результате, специалистам удалось совершить чудо – они пришили конечность. В настоящий момент пациент уже ходит и готовится к выписке из больницы.

Напомним, в прошлом году стало известно о спасении медиками Видного жизни молодого человека с коронавирусом, который получил многочисленные переломы после падения с высоты.

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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