Жительницу Подмосковья довели до слез на кассе из-за проблем с банковской картой

Родственница женщины разразилась гневным постом

Жительница Пушкино столкнулась с крайне неприятной ситуацией в магазине. Историю поведала в социальных сетях ее дочь. Она рассказала, что мама решила пропустить вперед ребенка, у которого было при себе всего два продукта.

Когда настала пора оплачивать покупки, у женщины возникла загвоздка. Почему-то не работала банковская карта. И тут на покупательницу обрушился шквал оскорблений – каждый посчитал нужным что-то сказать женщине, которая стояла и не могла оплатить продукты. Сотрудники ни слова не сказали в защиту попавшей под раздачу покупательницы.

На тот момент работала одна-единственная касса. Вторую открыли лишь после начавшейся ругани. Дочь пострадавшей обвинила обидчиков в хамстве, заявив, что крупный ритейлер не удосужился наладить работу супермаркета. Больше мама туда не пойдет.

Впрочем, продолжила автор поста, такое явление нельзя назвать чем-то новым – люди нынче злобливы и агрессивны, а о воспитании можно и забыть, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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