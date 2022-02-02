Энергия банкротства: от кого отвернется удача в 2022 году

Энергия банкротства: от кого отвернется удача в 2022 году
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Некоторые столкнутся с финансовыми трудностями

Безусловно, каждого из нас очень волнуют вопросы экономического благополучия. Зачастую люди могут потерять деньги, доверившись мошенникам или совершив ошибку в бизнесе. Кому стоит остерегаться банкротства в 2022 году, объяснила эксперт по фэн-шуй и восточной астрологии Светлана Угарова.

По словам духовного коуча, в год черного водяного с финансовыми трудностями могут столкнуться люди, рожденные под знаком петуха. В эксклюзивном интервью для "Пятого канала" она предупредила, что энергия банкротства нависла над рожденными в 1957, 1969, 1981, 1993 и 2005 годах.

Этим людям стоит быть особенно осторожными в экономических вопросах. Специалист дала им советы на следующие 11 месяцев. 

Прежде всего, по словам астролога, следует очень внимательно проверять документы, имеющие отношения к финансовому сектору. Внимательно ознакомьтесь с бумагами и только потом принимайте решение о подписи. Проверяйте договоры особенно тщательно.

Кроме того, эксперт по фэн-шуй подчеркнула, что рожденным в год Петуха не стоит в этом году вкладывать свои денежные средства в сомнительные предприятия. Помните, что жажда наживы никогда не доводит до добра.

Что ждет остальных россиян в 2022 году, ранее рассказал иранский пророк Мохсен Норузи.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Олег НИЛОВ
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