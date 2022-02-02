Собянин рассказал о планах по реставрации памятников архитектуры на 2022 год

В ближайшее время в порядок приведут 526 исторических объекта

Москва переживает реставрационный бум. За минувшие 10 лет в городе было восстановлено 1754 памятника архитектуры. Сейчас реставраторы приводят в порядок еще 526 объектов, рассказал мэр Сергей Собянин.

Много работы у реставраторов по-прежнему на ВДНХ. В частности, в павильоне "Центральный", фасад которого уже приобрел достойный вид, восстанавливают внутренние интерьеры. Предполагается, что здесь расположится филиал Третьяковской галереи.

В павильоне № 30 "Микробиологическая промышленность" в 2022 г. собираются открыть Центр современных биотехнологий – музей "Биотех". В павильоне № 31 "Геология" после реставрации разместится экспозиция Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева "Феномен жизни: от вируса до человека".

Музей Олимпийского комитета России расположится в павильоне № 15 "Радиоэлектроника и связь". Сейчас там уже укрепили фундамент и расчистили от слоев краски фасады, привели в порядок витражи, воссоздали барельефы и горельефы. В павильоне № 5 "Физика" после восстановительных работ будет Музей Комплекса городского хозяйства Москвы.

Продолжатся работы на острове Балчуг. Недавно там обновили набережные, открыли ГЭС-2. В 2022 г. свои двери вновь распахнет знаменитый театр Эстрады. Он является частью исторического комплекса "Дом на набережной", возведенного в 1928–1931 годах по проекту архитектора Бориса Иофана.

Театр Эстрады сейчас переживает первый в своей истории капитальный ремонт. Специалисты восстанавливают лепной декор и паркет из древесины, фасады и интерьеры. После ремонта зрители смогут оценить удобные кресла в зале, а актеры – современные гримерки.

В 2022 г. должны закончиться реставрационные работы Дома Абрикосовых. Здание по адресу ул. М. Красносельская, д. 7, стр. 31 хорошо известно по обертке конфет кондитерского концерна "Бабаевский". За минувшие два года в двухэтажном особняке отремонтировали крышу, фасады, вернули зданию первоначальный оливковый цвет. Сейчас мастера приводят в порядок окна с цветными витражами и восстанавливают другие детали интерьера.

Еще один памятник архитектуры XIX века, которому подарят новую жизнь, – жилой дом на Земляном Валу (дом 56, строение 3). Здесь планируется открыть гостиницу.

Восстановление ждет и усадьбу Измалково в поселении Внуковском. Это родовое гнездо дворян Самариных. С 2016 года усадьба передана в пользование благотворительному фонду помощи детям с онкогематологическими заболеваниями "Подари жизнь". После восстановительных работ в здании и прилегающем парке здесь устроят пансионат для тяжелобольных детей.

Изменения ждут и Донской монастырь: на 2022 г. запланировано окончание реставрации Большого собора и пяти башен. Кирпичная кладка уже восстановлена. Отреставрировать планируется также встроенные в стены собора шесть надгробных каменных плит с рельефами.

В 2022 г. начнутся восстановительные работы в усадьбе "Нескучное". Сначала в порядок приведут главные въездные ворота со скульптурными группами "Времена года" на Ленинском проспекте. А к 300-летнему юбилею Российской академии наук (РАН) в 2024 году будет восстановлен и сам Александринский дворец с боковыми корпусами, где размещается РАН.