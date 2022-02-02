Все партии продукции, выпущенные перед "платиновым юбилеем", оказались забракованы

В Великобритании запустили в продажу сувенирные изделия, посвященные 70-летию королевы Елизаветы на троне. Конфуз же заключается в том, что вся продукция выпущена с досадной орфографической ошибкой. Забракован весь тираж из десяти тысяч чайных наборов – это чашки и блюдца.

На изделиях написано не The Platinum Jubilee, а The Platinum Jubbly. Причина допущенной ошибки понятна: современное массовое производство сосредоточено в странах периферийной экономики – продукция, имеющая отношение к королевской семье, также изготовлена китайскими работниками с не самым лучшим знанием английского языка. Неясно, почему никто не проконтролировал ситуацию.

Теперь гордым патриотам королевства придется отмечать не платиновый юбилей, а платиновый Jubbly. Однако не все так плохо: выгоду увидела одна из компаний, которая попытается превратить товар в некую изюминку.

В ситуацию вмешался Карл Бакстер, генеральный директор компании Wholesale Clearance UK, которая занимается продажей безделушек – ресейлер готов продать весь запас с потенциальной прибылью в 400 тысяч долларов. А Энди Уайт, представляющий компанию в графстве Дорсет, заявил, что считает опечатку забавной.

"Это даже немного весело. Полагаю, онлайн-продавцы сразу же отказались от товара. Хотя, учитывая появившуюся популярность, они могут об этом пожалеть. Их потеря может стать чьей-то выгодой", – уверен представитель компании.

6 февраля исполняется семидесятилетие с момента вступления британского монарха на престол. Торжественные мероприятия назначены на июнь 2022 года.