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Сурок по кличке Анфиса, который живет в Ленинградской области, поведал жителям региона о предстоящей погоде. Животное очнулось и не стало пугаться своей тени, как обычно – это значит, что скоро холода сменятся потеплением.
Маленький метеоролог даже прокатился по зооферме на снегоходе – настолько благодарны были ему люди, передает МИР24.
Хотя журналисты указали на расхождение прогноза Анфисы с ее сородичами из Санкт-Петербурга – сурки Ижорик с Августиной продолжают спать до сих пор.
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