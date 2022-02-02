Сурок из Ленобласти предсказал жителям региона скорую весну

Мохнатый метеоролог подарил надежду на потепление

Сурок по кличке Анфиса, который живет в Ленинградской области, поведал жителям региона о предстоящей погоде. Животное очнулось и не стало пугаться своей тени, как обычно – это значит, что скоро холода сменятся потеплением.

Маленький метеоролог даже прокатился по зооферме на снегоходе – настолько благодарны были ему люди, передает МИР24.

Хотя журналисты указали на расхождение прогноза Анфисы с ее сородичами из Санкт-Петербурга – сурки Ижорик с Августиной продолжают спать до сих пор.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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