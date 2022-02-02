Конфетный олигарх пришел в восторг от такого подарка

Бывший украинский лидер, глава "Европейской солидарности" Петр Порошенко выложил совместное фото с любимой женой Мариной – оба попозировали в одинаковых футболках с рыжими кисками. Обошлось, правда, без облачения – каждый просто приложил к себе модный прикид поверх костюма, чтобы сфотографироваться.

На снимке бывший президент позирует в обнимку с женой. На футболке – принт с рыжим котом в шляпке, который держит во рту курительную трубку. Оказывается, коллектив на работе решил поздравить Марину, которой исполнилось 1 февраля 60 лет, с днем рождения – заодно преподнесли такой же подарок и ее супругу. Тот, к слову, остался доволен.

"Друзья с коллегами поздравляли Марину с днем рождения, а подарок и мне достался", – написал автор поста.

Подписчиков невероятно умилила пара – фото для поклонников Порошенко, которого видят только в пиджаке, оказалось непривычным.

"Супер, какие же вы няшные", "Вы просто чудо, дай вам Бог здоровья", "Вы оба – просто непревзойденные", "Прекрасная женщина и красавец мужчина", "Хорошие люди. С днем рождения, пани Марина! Здоровья, успехов и долгих лет!", "Ох, вы наши котики", – пишут поклонники Петра и его жены.

А в одном из предыдущих постов конфетный олигарх воспел свою возлюбленную, рассказав, как после первой встречи понял, что встретил даму своего сердца. 37 лет назад у них было первое свидание – пошли на фильм "Ромео и Джульетта". В публикации политик посвятил супруге стихотворение украинского поэта Василя Симоненко.

Недавно журналисты обвинили Порошенко в мужланстве по отношению к супруге: владелец "Рошена" окрикнул Марину, приказав ей подойти. Окрик последовал в зале суда, где политик появляется по делу о содействии терроризму.