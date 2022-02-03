Лучше тренировок в зале: фитнес-инструктор раскрыла секреты похудения

Лучше тренировок в зале: фитнес-инструктор раскрыла секреты похудения
Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Лайфхаки помогут привести себя в форму

Никки живет в Австралии и работает фитнес-тренером. Вместе с сестрой они открыли компанию по разработке тренировочного плана, специальных диет для тех, кто хочет похудеть. Женщина решила поделиться секретами, которые по ее собственному опыту, помогают скинуть вес эффективнее, чем тренировки в зале.

Первый совет от тренера – чаще выбираться на пешие прогулки. Хоть поначалу и будет казаться, что они никак не помогают похудеть: эффект проявит себя постепенно. Как оказалось, регулярные прогулки сжигают калории даже лучше фитнеса в зале.

Никки поделилась еще одним секретом. Если в один из дней суточная калорийность была превышена, не стоит беспокоиться. На следующий день нужно просто вернуться к привычному питанию.

И третий совет больше психологический, чем прикладной. Женщина призывает других не сдаваться, если результат не видно сразу. Неделя за неделей, месяц за месяцем: все будет получаться постепенно. Это касается и похудения.

В совокупности эти 3 совета работают еще лучше, чем по отдельности. Всегда важно помнить, что похудение не бывает быстрым. Помимо этого, Никки отметила: важно не только следить за питанием и тренироваться согласно плану. Психологическое состояние также играет значимую роль в этом процессе. Она имела в виду, что не стоит заставлять себя делать что-то, "вы сами должны этого захотеть". 

Ранее о том, как сбросить лишний вес после 50 лет рассказала американский диетолог.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
Анна Стрельцова
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