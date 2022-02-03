В преддверии Олимпиады президент России дал интервью китайским журналистам

В пятницу, 4 февраля, в Пекине откроются Олимпийские игры. Одним из высоких гостей на торжественной церемонии будет российский лидер Владимир Путин. Однако, прежде чем совершить визит в Поднебесную, глава государства согласился дать интервью китайской Медиакорпорации, в ходе которого рассказал о любимых видах спорта. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля.

Главный редактор издания Шэнь Хайсюна напомнил президенту России о совместном интервью трехлетней давности. Тогда Путин признался, что увлекается хоккеем. На сей раз журналист отметил высокие успехи политика и сравнил его с профессиональным игроком, попросив поделиться секретами мастерства.

Глава государства скромно отказался давать советы, однако подчеркнул, что регулярные и упорные тренировки в любимом деле превыше всего.

"Тогда и мастерство постепенно придет", – отметил Путин.

Президента периодически можно увидеть на горных лыжах, причем, к этому виду спорта он старается привлекать также российских и зарубежных коллег. Однако и этим круг интересов политика не заканчивается.

Путин обратил внимание на соревнования, в которых российские спортсмены традиционно занимают призовые места: фигурное катание и биатлон. Об этом сообщает издание "Свободная пресса". Кроме того, главе государства нравятся прыжки на лыжах с трамплина. Однако, по его словам, следить за этим видом спорта из-за плотного рабочего графика приходится по телевизору.

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