Социальные услуги по системе долговременного ухода получают 50 тысяч москвичей

Социальные услуги по системе долговременного ухода получают 50 тысяч москвичей
Фото: Ulrich Niehoff/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Надомное обслуживание стариков и инвалидов становится все менее формальным

В Москве с 2019 года реализуется федеральный пилотный проект по созданию системы долговременного ухода. Он позволяет найти индивидуальный подход для каждого нуждающегося в помощи.

Цель проекта – сделать надомное обслуживание максимально персонализированным и адресным. К примеру, кому-то из пожилых людей требуется только помощь в покупке и доставке продуктов, а кто-то не в состоянии сам готовить себе еду. Соответственно, в индивидуальную программу ухода могут быть включены такие услуги, как сопровождение на прогулку, уборка квартиры, приготовление горячей пищи. Это делает социальное обслуживание граждан на дому не формальным, а по-настоящему нужным и удобным.

Для получения социального обслуживания на дому необходимо обратиться в ближайший центр госуслуг "Мои документы" и подать заявку. Если у пожилого человека или инвалида есть близкие родственники, потребуется пояснить, почему они не могут за ним ухаживать сами.

Далее инспектор оценит, насколько заявитель самостоятелен в быту: может ли он сам ходить в магазин, на прогулку, помыться и поесть, и в чем требуется помощь социального работника. Исходя из этого составляется перечень социальных услуг для каждого конкретного человека.

"Благодаря системе долговременного ухода более 50 тысяч москвичей, а это больше половины от всех горожан, находящихся на надомном обслуживании, получают не формальную помощь",

– приводит mos.ru слова заместителя главы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Павла Келлера.

Кроме того, москвичи, которым нужна помощь не на постоянной основе, могут обратиться по телефонам горячих линий – их в городе организовано несколько, на разные случаи жизни.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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