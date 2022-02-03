В больницах Москвы внедряют систему автоматизированной оценки состояния пациентов

Нововведение позволит быстрее и качественнее оказывать помощь больным

Цифровые технологии активно внедряются в сферу здравоохранения Москвы, облегчая труд врачей и увеличивая эффективность помощи больным. Сейчас столичные стационары делают новый шаг в этом направлении. Для улучшения оказания экстренной и неотложной медицинской помощи они начинают использовать цифровую систему сортировки поступающих пациентов.

Сейчас во всех приемных отделениях медицинская сортировка больных проводится в ручном режиме. Цифровой помощник поможет организовать работу приемного отделения в соответствии с современными мировыми стандартами качества.

В электронную историю болезни будут вноситься сведения о температуре пациента, артериальном давлении, частоте дыхания, сердечных сокращениях, сатурации, жалобы и симптомы, а также данные о сопутствующих заболеваниях. Затем с помощью автоматизированных клинических алгоритмов система определит уровень приоритетности оказания медицинской помощи, используя четыре цветовых маркера. Так, красный и оранжевый означают, что пациент в тяжелом состоянии, его следует направить непосредственно в реанимацию или экстренную операционную.

"При этом все решения принимает врач, а новый инструмент лишь помогает определить пациентов, которые требуют повышенного внимания",

– пояснила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сейчас цифровая система медицинской сортировки проходит тестирование в нескольких больницах Москвы. Планируется, что до конца 2022 года она будет внедрена во всех многопрофильных стационарах столицы.

Ранее о развитии сферы здравоохранения Москвы рассказал мэр Сергей Собянин.