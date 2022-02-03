Соседей давно нет, а что делать с животными - никто не знает

Жильцы одного из домов в Королеве пытаются решить серьезную проблему: в захламленной квартире, за которой никто не следит, оказался собачий приют. Только хозяев там нет – их забрали в медучреждение, признав психически нездоровыми. Так что больше десяти питомцев остались совершенно одни.

Оказалось, что собак кормят неравнодушные соседи. Они не знают, куда девать питомцев. А участковые утверждают, что для отлова нужно конкретное направление, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В целом, указывают юристы, подобные случаи нередки. В ситуации лучше разобраться сотрудникам приюта, неплохо подключить волонтеров, чтобы проблема освещалась в соцсетях.