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Жильцы одного из домов в Королеве пытаются решить серьезную проблему: в захламленной квартире, за которой никто не следит, оказался собачий приют. Только хозяев там нет – их забрали в медучреждение, признав психически нездоровыми. Так что больше десяти питомцев остались совершенно одни.
Оказалось, что собак кормят неравнодушные соседи. Они не знают, куда девать питомцев. А участковые утверждают, что для отлова нужно конкретное направление, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
В целом, указывают юристы, подобные случаи нередки. В ситуации лучше разобраться сотрудникам приюта, неплохо подключить волонтеров, чтобы проблема освещалась в соцсетях.
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