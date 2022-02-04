Грызун нашел свое место в жизни

Дружба – это прекрасно. А дружеские отношения между животными – это еще и мило. На просторах интернета можно найти множество роликов, где, казалось бы, несовместимые по темпераменту питомцы, во всю наслаждаются временем в компании друг друга. Их не пугает то, что подумают окружающие. Как и этого хомяка в видео.

Малыш решил взобраться на голову к коту, который будто впал в зимнюю спячку. Хомяк не просто расположился поверх своего пушистого друга, но еще и прихватил с собой еду. Он взял маленькие орешки и семечки и начал активно их поглощать, восседая на кошачьей голове. И не сказать, что котика это расстроило. Даже наоборот, он вовсю наслаждается обществом маленького хомяка и не собирается просыпаться. На протяжении видео камера меняет положение несколько раз: это не смущает пушистиков. А закадровый смех только придает ролику еще большую прелесть.

Люди в комментариях разделились на два лагеря. Кто-то оставляет милые смайлики, а другая сторона считает, что хомяк "слишком уж выпендривается". Им кажется, что кот уже давно мог бы его съесть.

О дружбе котов с мышами или хомяками ходят легенды. Им не всегда стоит верить. Хотя такие ролики, как этот, вселяют надежду на то, что зверьки могут жить дружно.

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