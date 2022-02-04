Сильный пол точно не оценит некоторые презенты

В необъятной России совсем не так много праздников, на которые принято дарить подарки. День рождения, Новый год, 23 февраля и 8 марта. Пожалуй, на этом все. Выбор самого подарка – довольно трудное и индивидуальное дело. Чтобы подгадать, нужно хорошо знать самого человека. Однако практика показывает, что от чего-то лучше воздержаться, чтобы ненароком никого не задеть.

Через пару недель День защитника Отечества – дамам нужно оказать знаки внимания мужчинам. Кто-то удивит любимых, кто-то проявит заботу об отце или дедушке. Нужно разобраться, что можно дарить, и от каких подарков стоит отказаться.

Часы





Современные люди суеверны: некоторые считют, что часы отсчитывают время до их собственной кончины. Подобный аксессуар лишь усугубит эту навязчивую мысль. Поэтому их лучше никому не дарить – ни отцам, ни молодым людям. Есть даже приметы, что подарить часы любимому – к верной и серьезной ссоре.

Галстук

Считается, что этот предмет уже плотно вошел в число традиционных подарков от дам. Однако дарить галстуки – не лучшая идея. Народная примета гласит, что любимый может уйти однажды навсегда, если подарить ему носки, а шарф с галстуком станут причиной разлуки, так как на подсознательном уровне партнер поймет, что вы желаете его "привязать" к себе.

Ремень

На Руси младенцев, как известно, опоясывали. А у предков ходило поверье, что пояс бережет ребенка от болезней и злых духов. То есть ремень – некое средство защиты, оберег, который защищает своего хозяина. В целом, хороший подарок – мужчинам придется по вкусу.

Цветы

До сих пор ходят разговоры, что же стоит подарить мужчинам. И всегда возникают споры на этот счет, которые никак не прекратятся. А история гласит, что цветы всегда вручают войнам и победителям спортивных дисциплин. В этом смысле цветы символизируют триумф. Этикет гласит, что мужчине стоит подарить один большой цветок с длинной ножкой.

Книги

Говорят, что книга – самый лучший подарок. А некоторые полагают, что книгой лучше радовать себя любимого, и не дарить ее никому другому – мало ли, вдруг человек увлекается не вашей любимой классикой, а эзотерикой. Приметы также гласят, что книга в качестве подарка для половинки – к расставанию.



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