Денежная фортуна отвернется: какие мужские имена не совместимы с богатством

Денежная фортуна отвернется: какие мужские имена не совместимы с богатством
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Некоторым вряд ли удастся сколотить солидное состояние

Имя человека таит в себе множество тайн. Астрологи считают, что в каждом из имен есть свой сакральный смысл, который может определить судьбу человека. Именно поэтому при его выборе для малыша некоторые родители так долго не могут решиться: они хотят для своего ребенка только самого лучшего.

Данное при рождении имя вполне может повлиять на жизненный путь, творческие способности и финансовое состояние. Эксперты выделяют ряд обладателей мужских имен, которые несмотря на все упорство, желание достичь цели, целеустремленность и трудолюбие, вряд ли смогут разбогатеть. Как пишет "Пятый канал", ответ зачастую лежит на поверхности, а люди даже не догадываются о значимости имени, его потайном значении.

Экстрасенс и астролог Андрей Харрис назвал мужские имена, которым по жизни будет не везти с финансами.

"Меньше всего повезло Ивану, после него идет Никита, а на третьем месте Максим", – рассказал эксперт.

Помимо мужчин, обладающих перечисленными именами, "туго" с деньгами будет у Сергея, Анатолия и Валерия. Пусть влияние имени на финансовый путь в их случае не такое большое, но оно все равно не даст "заработать нормальные суммы".

Экстрасенс рекомендует больше изучать себя, не искать секретных ключей к богатству. Зачастую все дело может быть просто в неудачно подобранном имени.

Ранее Мэрилин Керро, финалистка "Битвы экстрасенсов", рассказала о обладателях мужских имен, которые притягивают к себе деньги.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Анна Стрельцова
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