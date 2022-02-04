В центре Лос-Анджелеса появились таинственные валуны

При полном попустительстве властей ситуация с бездомными и бродягами в США порой достигает настолько критического уровня, что за дело берутся местные жители. Не желая мириться с криминальными элементами по соседству и полнейшей антисанитарией, американцы начинают возводить "баррикады", чтобы заблокировать и остановить рост стихийных лагерей, которые захватывают все больше и больше городских территорий.

Таинственные валуны недавно появились в самом центре Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Перекрывая улицы и тротуары, жители знаменитого Корейского квартала как раз пытались спасти свои дома от облюбовавших это место бродяг. Камни стали своеобразными "баррикадами" против бездомных. Как отмечает местный телеканал ABC7, американские власти не имеют никакого отношения к данной ситуации – инициативу вновь проявили недовольные граждане.

Как сейчас выглядит Корейский квартал, хорошо видно на фото, которое опубликовали в твиттер-аккаунте One Line Updates.

Mysterious boulders in Koreatown appear to block homeless encampments from setting up https://t.co/TUBohDKM3I pic.twitter.com/Dcj2VXIRMf — One Line Updates (@onelineupdates) February 2, 2022

Видимо, местные жители устали ждать помощи администрации города или штата, поэтому сами проявили инициативу. В СМИ сообщают, что валуны, действительно, остановили рост лагеря бездомных, которые облюбовали парк по соседству.

Теперь коммунальные службы разыскивают "хозяев" таинственных валунов, которых насчитали больше двух десятков. Тяжесть камней не позволяет их передвинуть без спецтехники, однако в городской администрации требуют разобрать "баррикады".

Примечательным является тот факт, что местные власти в США выступают против подобных методов борьбы с бездомными, хотя сами эту проблему никак не решают. По данным телеканала, случай в Лос-Анджелесе далеко не первый. Отмечается, что бродяги распространились уже по всему городу и лишь в местах противодействия граждан удается заблокировать их лагеря.

Зато американские власти активно борются с гражданами Белоруссии и вместо собственного населения защищают иностранных диссидентов.