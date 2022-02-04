Ансамбль почтамта на Мясницкой восстановят полностью

Реставрационные работы рассчитаны на пять лет

Московский Императорский почтамт, построенный в начале 20 века на Мясницкой улице, скоро вновь будет радовать своим великолепием жителей и гостей столицы. Реставраторы уже приступили к восстановительным работам в центральном здании, а через пять лет весь ансамбль, состоящий из 22 сооружений, будет готов для использования.

Три исторических здания, относящиеся к архитектурному комплексу Московского Императорского почтамта, получили статус объекта культурного наследия регионального значения. Специалисты провели инженерное обследование главного корпуса и установили, что оно находится в удовлетворительном состоянии.

В первую очередь, реставраторы приступили к восстановлению уникального стеклянного купола. Он состоит из трех ярусов разного стекла, которое по технологии производства напоминает богемское. По некоторым данным, конструктором этого светового фонаря являлся знаменитый инженер Владимир Шухов. Документального подтверждения этому нет, поэтому специалисты надеются, что реставрационные работы помогут установить историческую правду.

Сейчас нижние стекла уже извлекли. Выяснилось, что они армированные, то есть при повреждении не осыпятся осколками на головы посетителей почтамта. Стекло верхнего яруса другое, его главная задача – рассеивать свет. Сейчас ищут стекольные заводы, которые смогут повторить старинную технологию.

Одновременно идет работа по восстановлению лепнины. К реставрации кровли и фасада планируется приступить в 2023 году.