Людей ждут серьезные потрясения

К какому будущему придет оторвавшееся от духовных ценностей и погрязшее в процессе потребления человечество? Этот вопрос, пожалуй, интересует нас всех. Судьба мира со всеми людскими пороками может быть весьма печальной. Известный польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский уверен, что глобальные изменения произойдут уже в 2022 году.

В эпоху черного водяного тигра, по его словам, рухнет привычный порядок и изменится мир. События этого года поспособствуют негативным изменениям в жизни человечества. Людей ждут потрясения. Пророк подчеркнул, что нынешний год станет даже хуже предыдущего.

2021 год выдался весьма тяжелым из-за постоянных скандалов на международной арене, кризисов и конфликтов между государствами. Из-за накопившихся проблем ситуация будет только усугубляться, считает мистик.

По его словам, мир станет еще более непредсказуемым. Непонятные и страшные события начнут преследовать человечество. По странам может ударить гиперинфляция, которая приведет к сбоям в функционировании государственных систем. Институты власти начнут работать хуже, отметил Яцковский.

Ясновидящий предсказал обесценивание европейской валюты. Он уверен, что в Евросоюзе начнутся ранее невиданные процессы. Люди станут использовать электронные деньги, однако на инфляции это никак не скажется.

Мир фактически расколется на два лагеря. Многие страны возродят плановую модель экономики, чтобы взять верх над инфляцией, другие же, по словам пророка, будут противиться этому решению.

Ситуация дойдет до внутригосударственных противоречий – люди потребуют от властей ввести лимиты на потребление продукции. Странам, по словам предсказателя, придется раскошелиться на развитие глобальной экономики.

Ранее мексиканский колдун Антонио Васкес Альба сделал предсказание о судьбе России на 2022 год. Старец обещал нашей стране благоприятный исход.