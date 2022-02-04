Неравнодушный человек и опытный политик: как коллеги и избиратели поздравили спикера Госдумы Вячеслава Володина с Днем рождения

В Саратовской области сняли видеоролик о результатах работы знаменитого земляка

Председателю Государственной думы Вячеславу Володину 4 февраля исполнилось 58 лет. Дата, как говорится, не "круглая", однако соратники, однопартийцы и просто земляки не скупятся на добрые слова и теплые пожелания политику.

Председатель высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов особо отметил вклад, который Володин внес в политическую жизнь страны, и его заботу об избирателях.

"Вы всегда готовы к принятию ответственных, часто непростых решений, особенно когда идет речь о судьбе России, сохранении ее государственности, реализации внутренней и внешней политики нашей страны",

– указал Грызлов, пожелав спикеру здоровья и дальнейшей плодотворной работы.

Коллеги-депутаты характеризуют Володина как человека, который умеет слушать и слышать, совмещать руководство нижней палатой парламента страны с работой депутата-одномандатника.

"Он сделал Государственную Думу местом для дискуссий, и оппозиционных депутатов здесь слышат и дают возможность высказать свою точку зрения и доказать, аргументировать свои позиции",

- приводит "Дума ТВ" слова руководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергея Миронова.

Не оставили без внимания этот день и в родном для Володина избирательном округе. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и председатель правительства Роман Бусаргин опубликовали поздравления на страничках своих соцсетей.

"Мы знакомы много лет, знаю его как целеустремленного, ответственного, неравнодушного человека. Большой профессионал, опытный политик, которым гордится Саратовская область, и настоящий патриот родной земли",

- написал глава региона.

Но самое трогательное поздравление, пожалуй, Володин получил от земляков, которые его любят, уважают и ценят за те усилия, которые он прикладывает ради развития и процветания региона и его жителей.