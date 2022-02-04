Неравнодушный человек и опытный политик: как коллеги и избиратели поздравили спикера Госдумы Вячеслава Володина с Днем рождения

Неравнодушный человек и опытный политик: как коллеги и избиратели поздравили спикера Госдумы Вячеслава Володина с Днем рождения
Вячеслав Володин. Фото: State Duma Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
В Саратовской области сняли видеоролик о результатах работы знаменитого земляка

Председателю Государственной думы Вячеславу Володину 4 февраля исполнилось 58 лет. Дата, как говорится, не "круглая", однако соратники, однопартийцы и просто земляки не скупятся на добрые слова и теплые пожелания политику.

Председатель высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов особо отметил вклад, который Володин внес в политическую жизнь страны, и его заботу об избирателях.

"Вы всегда готовы к принятию ответственных, часто непростых решений, особенно когда идет речь о судьбе России, сохранении ее государственности, реализации внутренней и внешней политики нашей страны",

– указал Грызлов, пожелав спикеру здоровья и дальнейшей плодотворной работы.

Коллеги-депутаты характеризуют Володина как человека, который умеет слушать и слышать, совмещать руководство нижней палатой парламента страны с работой депутата-одномандатника. 

"Он сделал Государственную Думу местом для дискуссий, и оппозиционных депутатов здесь слышат и дают возможность высказать свою точку зрения и доказать, аргументировать свои позиции",

приводит "Дума ТВ" слова руководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергея Миронова.  

Не оставили без внимания этот день и в родном для Володина избирательном округе. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и председатель правительства Роман Бусаргин опубликовали поздравления на страничках своих соцсетей.

"Мы знакомы много лет, знаю его как целеустремленного, ответственного, неравнодушного человека. Большой профессионал, опытный политик, которым гордится Саратовская область, и настоящий патриот родной земли",

- написал глава региона.

Но самое трогательное поздравление, пожалуй, Володин получил от земляков, которые его любят, уважают и ценят за те усилия, которые он прикладывает ради развития и процветания региона и его жителей.

Источник: Регион 64
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
По теме

В Японии разгадали секрет бесстрашия Путина перед США

Аналитики Страны восходящего солнца бдительно следят за нашим президентом

Российский МИД влепил Германии пощечину за закрытие телеканала

Кремль ответил взаимностью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей