Сотрудники поликлиник Москвы получат премии за прием пациентов с ОРВИ и COVID-19

Сотрудники поликлиник Москвы получат премии за прием пациентов с ОРВИ и COVID-19
Фото: АГН «Москва» / Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы
На поощрение работников районных поликлиник выделено 1,5 млрд рублей

Столичные медики амбулаторного звена, принимающие пациентов с ОРВИ и COVID-19, получат премию за работу в условиях повышенной нагрузки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что большинство терапевтов поликлиник не получают "ковидные" надбавки. Но в последнее время в связи с распространением штамм коронавируса "омикрон" амбулаторное звено столкнулось с таким потоком пациентов, которого не было никогда в истории московского здравоохранения. Собянин поблагодарил медиков за самоотверженный труд и объявил о премии.

"Мною принято решение о выделении 1,5 миллиардов рублей для выплаты материального поощрения работникам и покрытия оперативных расходов",

– сообщил мэр. На премию могут рассчитывать врачи, медсестры и администраторы, работающие в отделениях для больных с симптомами ОРВИ, в телемедицинской службе и службе выездов на дом всех городских поликлиник.

Сейчас в столице на приеме пациентов с симптомами ОРВИ посменно работают почти 3 тысячи дежурных врачей и столько же медсестер и администраторов. Больные могут прийти в поликлинику как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди ежедневно с 08:00 до 20:00.

По данным на 3 февраля, в поликлиниках за день приняли 71 тыс. москвичей с ОРВИ. Еще почти 31 тысяча горожан обратилась к медикам за аудиоконсультацией. Как оформить больничный дистанционно, ранее разъяснили в оперштабе Москвы. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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