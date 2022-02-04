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В нескольких государствах власти могут ввести запрет на продажу смартфонов от Apple. Оказалось, что компания Ericsson обвиняет американских конкурентов в незаконном использовании технологий в стандартах 5G.
Источник утверждает, что между Ericsson и Apple истекает срок действия патента. Американский гигант по каким-то причинам отказался его продлевать.
Шведская сторона же намерена решить вопрос в судебном порядке. Уже в Бразилии и Нилерландах подана заявка на незаконное использование. Ericsson собираетс применить аналогичные меры в Великобратании и Европе, передает МИР24.
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