Как не растерять носки в стиральной машине: простой лайфхак из Австралии

Как не растерять носки в стиральной машине: простой лайфхак из Австралии
Фото: depositphotos.com
Блогерша раскрыла секрет их хранения

Терять носки гораздо проще, чем искать их: с проблемой разбросанных по дому носков сталкивался практически каждый. Но поиск подходящих друг к другу после стирки – это отдельное "удовольствие". Мало того, что их слишком много и нужно как-то разобраться в размерах и цветах, так они при этом еще и мокрые. Блогерша из Австралии нашла выход: она поделилась своим секретом от потери носков в барабане стиральной машины.

Шантель Мила периодически выкладывает ролики в TikTok, на которых она показывает лайфхаки, связанные с уборкой дома. Женщина упрощает жизнь миллионам домохозяек по всему миру. Возможно, именно поэтому ее профиль так популярен. В одном из последних видео блогерша рассказала, как сократить время на поиск носков после стирки.

Она посоветовала купить специальные мешки: для каждого члена семьи свой. Это поможет избежать путаницы после стирки. Такие мешки можно использовать не только для носков, но и других мелких вещей. Лайфхак от австралийки экономит и время, и нервы.

Ролик набрал более 40 тысяч просмотров, а Миле в комментариях пожелали много приятного.

"Как это умно", "А вы как до этого додумались?"," Спасибо большое, так рада, что наткнулась на этот ролик!", – написали пользователи Tiktok.

На одном из видео в Tiktok показали, как открыть бутылку вина без штопора.

Источник: Tiktok ✓ Надежный источник
Анна Стрельцова
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