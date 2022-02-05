Отчаянный кот-провокатор достал пса и получил по заслугам – видео

Отчаянный кот-провокатор достал пса и получил по заслугам – видео
Фото: www.pixabay.com
Усатый приложил немалые усилия, чтобы вывести собаку из терпения

Многие хозяева задаются вопросом, какие мысли бродят в головах их четвероногих друзей. Иногда выходки животных удивляют и даже шокируют людей. Странное поведение пушистиков часто достойно того, что быть заснятым на камеру и войти в семейный архив. Так, большую популярность в интернет-пространстве снискал видеоролик с котом, который всеми силами нарывался на агрессию от старшего четвероногого товарища.

Судя по всему, сначала хвостатый провокатор отнял у спаниеля мячик. Причем эта спецоперация достойна отдельного описания. Котик с весьма устрашающим выражением мордочки накрыл мяч сначала одной лапой, а потом с помощью другой притянул поближе к себе. Все это время он не отрывал глаз от морды собакена, ожидая от него соответствующей реакции.

Однако нервы у песика, казалось, сделаны из стали. Он стойко вынес хамские манипуляции с его мячиком и не стал наказывать кота. Но, как бы там ни было, усатый хотел получить свою долю острых ощущений. В конце концов, он ударил песика по лапе. Такую наглость пушистый товарищ спустить не мог и бросился на маленького провокатора. После этого хвостатые устроили забавную свару.

Недавно "Утро" делилось смешным видеороликом, на котором наглый кот устроил себе лежанку с массажем прямо на овчарке.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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