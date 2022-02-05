Сам себе оператор: попугай украл у туристов камеру и запечатлел свой полет - видео

Сам себе оператор: попугай украл у туристов камеру и запечатлел свой полет - видео
Anvar Galeev/www.globallookpress.com
Ответственная птица попользовалась предмет и вернула его

Новозеландскому попугаю приглянулась камера GoPro – крылатый обратил внимание на поблескивавшую в солнечных лучах штуковину, которую схватил в клюв и улетел. Все произошло в Национальном парке Фьордленд, который приехала осмотреть одна семья.

Как отмечает источник, такие попугаи по своей природе довольно любопытны и отличаются озорным нравом. Нередко туристы жалуются, что местные птицы крадут у них кошельки, украшения, упакованные ланчи, автомобильные дворники и иные ценности. Одна семья приехала посмотреть на местные красоты и тоже не подозревала ничего плохого. Остановилась в одном домике. И тут к ним прилетел любопытный попугай. 

Туристы не захотели пропускать такое событие и достали свою камеру, чтобы запечатлеть птицу. Однако попугай мгновенно ее выхватил и улетел, снимая полет, совершаемый над склоном холма.

На опубликованном видео "оператор" снимает местные пейзажи. Через какое-то время птица устала держать в клюве камеру – вероятнее всего, ей это занятие наскучило. В конце забавного ролика в объектив попала птица, которая пытается съесть кусок пластика. По счастью, камеру почти сразу нашел ребенок, который сообщил об этом родителям.

"Мы услышали где-то там, внизу у склона, звук. И увидели птиц у дерева. Они, наверное, услышали, как мы приближаемся, и поэтому бросили GoPro… Мой сын решил пойти проверить камеру у камней, потому что обычно птицы выбирают такие места для приземления. Она там и оказалась", – сообщил отец семейства.

А недавно в Сети появилось видео с котом, которому не посчастливилось разозлить пса.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Уничтоженный в Сирии "Черный ястреб" Пентагона попал на видео и фото

Американцы потеряли боевой вертолет в ходе спецоперации по ликвидации игиловца

Немецкий телеканал наплевал на запрет вещания в России

Корпункт DW работает в штатном режиме

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей