Ответственная птица попользовалась предмет и вернула его

Новозеландскому попугаю приглянулась камера GoPro – крылатый обратил внимание на поблескивавшую в солнечных лучах штуковину, которую схватил в клюв и улетел. Все произошло в Национальном парке Фьордленд, который приехала осмотреть одна семья.

Как отмечает источник, такие попугаи по своей природе довольно любопытны и отличаются озорным нравом. Нередко туристы жалуются, что местные птицы крадут у них кошельки, украшения, упакованные ланчи, автомобильные дворники и иные ценности. Одна семья приехала посмотреть на местные красоты и тоже не подозревала ничего плохого. Остановилась в одном домике. И тут к ним прилетел любопытный попугай.

Туристы не захотели пропускать такое событие и достали свою камеру, чтобы запечатлеть птицу. Однако попугай мгновенно ее выхватил и улетел, снимая полет, совершаемый над склоном холма.

На опубликованном видео "оператор" снимает местные пейзажи. Через какое-то время птица устала держать в клюве камеру – вероятнее всего, ей это занятие наскучило. В конце забавного ролика в объектив попала птица, которая пытается съесть кусок пластика. По счастью, камеру почти сразу нашел ребенок, который сообщил об этом родителям.

"Мы услышали где-то там, внизу у склона, звук. И увидели птиц у дерева. Они, наверное, услышали, как мы приближаемся, и поэтому бросили GoPro… Мой сын решил пойти проверить камеру у камней, потому что обычно птицы выбирают такие места для приземления. Она там и оказалась", – сообщил отец семейства.

А недавно в Сети появилось видео с котом, которому не посчастливилось разозлить пса.