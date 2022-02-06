Некоторые изменения на руках сигнализируют о серьезном недуге

Если вдруг вы заметили красные пятна на своих ладонях, то знайте: у вас могут быть весьма серьезные проблемы с печенью. А все недуги, связанные с этим важнейшим органом, потенциально опасны для состояния всего организма. Поэтому в причинах нужно тщательно разобраться.

Как правило, одна из наиболее распространенных причин, с которой все начинается – накопление жировых отложений в печени. Известна эта патология как неалкогольная жировая болезнь печени. В клетках органа, гепатоцитах, скапливается избыток жировых капель. Симптоматика, как правило, проявляется у человека в виде чувства повышенной усталости, либо неприятных ощущений в области верхней правой части живота.

Специалисты американской Клиники Майо указывают, что у кого-то в запущенных случаях развивается наиболее агрессивная форма болезни – неалкогольный стеатогепатит, который увеличивает риск развития цирроза печени.

Медики указывают, что при подобных трансформациях органа меняется цвет ладоней. Поэтому всегда нужно обращать внимание на состояние рук. Врачи указывают, что в случае покраснения (в том числе и под большим пальцем) нужно провериться на состояние печени. Ведь такое явление может говорить о серьезном недуге, возникающем в случае избытка крови в капиллярах. Надавите на покрасневшую область – краснота временно исчезает, а затем, как только вы отпустите, снова образуется.

В этом случае состояние печени может вызывать тревогу. Поэтому, при обнаружении подобного симптома, незамедлительно обратитесь к врачу.

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