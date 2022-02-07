Юмор оценили не все

Девушка засунула котенка в стиралку ради того, чтобы снять смешное видео в ТикТоке. Однако ряд пользователей возмутились таким обращением с животным.

На кадрах видно, как котенок сидит в стиральной машине за закрытой дверцей, а девушка якобы выбирает режим стирки и останавливается на шерсти.

"ето не очень смешно.... у знакомые моей мамы реально случайно так убили своего кота...." "Зачем? (я про мучение кота)" "бедный котик" "и придставте она нечайно включается.." –

пишут сердобольные комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

Хозяйка котика оправдалась, что съемка видео заняла всего 10 секунд и прошла успешно с первого дубля. Она заявила, что ее питомец – прирожденный актер.

Ранее мы показывали кадры с обиженным котом, который умилил пользователей.