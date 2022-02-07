Юморные домочадцы превращают свой ЖК в настоящую обитель зла

Чаты с соседями жилых комплексов не только выводят из себя, но и поднимают настроение. В социальных сетях существует даже профиль Out_of_zhk – там публикуются самые смешные сообщения из тяжелых соседских будней.

Наверное, каждый, в чьем жилом комплексе или доме существует общедомой чат, говорит нечто вроде: "В моем доме существует чат, и там постоянно ругаются, ссорятся, выясняют отношения и разбираются. Возникает ощущение, что я живут в одном и том же подъезде с сумасшедшими".

Типичные истории современных многоквартирников всегда сопровождаются жалобами на неправильную парковку, просьбу сделать потише и не шуметь в выходной день дрелью. Однако часто до людей не достучаться – тут уже разозленные соседи грозятся мерами. К примеру, одна женщина потребовала соседей с шестнадцатого этажа прекратить стучать – иначе они поднимается и занесет им ковид.

А в другом случае в подъезде разлегся молодой человек после буйной пьянки – в чате спросили, "чье это", и может ли кто-нибудь забрать.

Кто-то из соседей может даже потерять живность – к примеру, консьерж нашла на 17-м этаже живого поросенка.

pic.twitter.com/i7kwvqbLwZ — Out of context чат ЖК (@Out_of_zhk) November 26, 2021

Мужчина решил твердо охранять свое парковочное место, не жалея ни времени, ни свои ягодицы.

pic.twitter.com/4UQXtZtCQQ — Out of context чат ЖК (@Out_of_zhk) January 31, 2022

Жалобы на неприятный запах

pic.twitter.com/ElZhTYmrcQ — Out of context чат ЖК (@Out_of_zhk) January 26, 2022

Один из жителей решил передать "пламенный привет" даме, которая не могла проехать из-за перекрытого автомобиля. Женщина почему-то не сразу обратила внимание на номер, который можно заметить на лобовом стекле – вместо этого она несколько минут возмущалась.

pic.twitter.com/sha4G1FVeP — Out of context чат ЖК (@Out_of_zhk) February 1, 2022

А ранее мы делились видео с котом, который спровоцировал собаку, за что и поплатился.