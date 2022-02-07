Сотрудников МЧС республики поставят под ружье

МЧС Белоруссии станет частью силового блока, а его сотрудники получат право на ношение и применение огнестрельного оружия. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на совещании в Минске 7 февраля.

По словам главы республики, пожарные и другие сотрудники МЧС прекрасно себя проявляют в чрезвычайных ситуациях. Их уже считают частью силового блока. Но чтобы быть действительно силовиком, нужно владеть оружием.

"Мое распоряжение было, чтобы мы определили в МЧС, какую часть мы будем вооружать: кто эти ребята, девчонки, которые там служат, которые будут носить огнестрельное оружие",

– напомнил Лукашенко во время совещания.

Президент Белоруссии пояснил, что кадровый состав Вооруженных сил республики не может превышать 65 тысяч военнослужащих. Но если потребуется, им на помощь придут силовики из других ведомств.

"Если, не дай Бог, война, у нас что, в МЧС крепкие надежные сотрудники будут в стороне? Нет. Они не только пожар будут тушить",

– пояснил президент. Иначе говоря, основная функция сотрудников МЧС останется прежней – они будут спасателями. Но при необходимости их призовут на защиту Родины, они будут "подспорьем для армии". Поэтому сейчас их обучат владеть "пистолетами, автоматами, пулеметами, гранатометами", а также военной техникой, уточнил Лукашенко. Видео с совещания приводит телеграм-канал "Пул Первого".

Ранее глава Белоруссии сообщил, что российские вооружения, которые будут задействованы в ходе совместных военных учений РФ и РБ в феврале, могут остаться на территории республики.