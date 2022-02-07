Парень остался ночевать у девушки и пришел в шок от ее привычки - видео

Парень остался ночевать у девушки и пришел в шок от ее привычки - видео
Фото: McPHOTOf / blickwinkel / www.globallookpress.com
Выкладывающая ролики пара уже прославилась в социальных сетях

Некоторые люди всю жизнь разговаривают во сне – кто-то даже поет и выдает настоящие произведения искусства, которые после пробуждения, увы, повторить не удается. А кое-кто и смеется. Чаще всего же спящий мозг, который человек во время сна не контролирует, выдает настоящую несуразицу. 

Пользовательница TikTok под ником po_chuvstvuj выкладывает ролики со своим ночным бормотанием – снимает на камеру ее молодой человек, который каждый раз исхитряется "поймать тот самый момент", как указывает сама девушка. Самому парню можно отдать должное: он не видит в этом ничего странного и всегда находит повод для веселья. В итоге пара вместе смеется над путаницей из непонятных мыслей, которые выдает спящая девушка.

Po_chuvstvuj выложила несколько роликов, на которых парень снимает ее спящее бормотание. Однажды в сонную ночь спящая девушка вдруг заявила: "Надо, чтобы лучше было всем. Чтобы смешно было всем, а не только тебе". Тут молодой человек предложил ничего не подозревающей спящей возлюбленной отправиться отдыхать в Дубай, заявив, что на солнце ей будет не просто хорошо – там она будет "как у Христа за пазухой". Та заявила, что у Христа за пазухой находиться не желает – она во сне уже подобрала другое место.

"А у кого хочешь быть за пазухой?" – "У спекулянта", – ответила девушка под безудержный смех своего молодого человека. 

@po_chuvstvuj Вы просили часть 3 — мы справились! Мой парень снова поймал этот момент🎉 #сон #разговорывосне #рекомендации ♬ оригинальный звук - Юля

Смех оказался заразительным – Юля (так зовут девушку) уже начала что-то подозревать и упрекнула парня, что так и проснуться может.

Сам ролик посмотрели уже больше миллиона человек – пользователей позабавили разговоры девушки во сне.

Источник: TikTok ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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