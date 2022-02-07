Чиновник призвал сограждан заняться спортом

Мэр иркутского города Шелехова Сергей Липин выразил обеспокоенность за ситуацию, происходящую в России, и за будущее нашей страны, просто прокатившись по территории вверенного ему населенного пункта. Чиновника возмутило большое количество магазинов, торгующих преимущественно алкогольной продукцией.

Своими опасениями градоначальник поделился с подписчиками в Instagram. Он признался, что испытал страх за всю страну после того, как проехал по городу. Мэр подчеркнул, что законными методами избавиться от алкомаркетов невозможно, потому что их предложение основано на спросе потребителей.

Глава города заявил, что не хочет никого учить жизни, однако он обратил внимание на некоторые демографические проблемы. Липин выразил обеспокоенность высокой смертностью мужчин "в самом расцвете сил".

Он подчеркнул, что люди могут сколько угодно жаловаться на окружающую среду или органы власти, однако свыше 50% смертности, по словам чиновника, приходится на болезни сердечно-сосудистой системы, которые, в свою очередь, возникают из-за чрезмерного употребления алкоголя.

Градоначальник призвал сограждан отказаться от вредных привычек и сидячего образа жизни и напомнил, что все успешные люди являются сторонниками занятий спортом. По его словам, совместные тренировки вообще могут привести к гармонии в семье.

Подписчики мэра поддержали его предложение заняться спортом. Меж тем, жители обратили внимание главы, что в городе недостает специализированных площадок для тренировок.

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал о своих любимых видах спорта.